Большинство украинцев считают: выборы объединили страну - опрос

Фото: ЕРА

28% опрошенных украинцев считают, что выборы президента скорее объединили страну. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного группой Рейтинг.

В то же время, 24% считают, что раскол, наоборот, усилился. Треть опрошенных высказали мнение, что выборы ни раскололи, ни объединили Украину.

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Отмечается, что больше всего тех, кто считает, что страна объединилась – среди сторонников кандидата в президенты Владимира Зеленского (38%). При этом каждый пятый из них видит возможность раскола.

Среди сторонников действующего главы государства Петра Порошенко треть видит в выборах возможный раскол, а 17% - объединение.

Согласно результатам соцопроса, 76% опрошенных считают, что ситуация, когда их родственники, близкие или знакомые поддерживают другого, нежели они сами, кандидата – вполне нормальная. 9% ответили, что это ошибка, однако добавили, что не будут пытаться влиять на выбор других; и столько же процентов опрошенных сказали, что будут пытаться переубедить своих близких изменить мнение. Наибольшее количество последних – среди сторонников Порошенко (22%).

Опрос проводился с 12 по 16 апреля методом личного интервью. В нем принимали участие граждане от 18 лет, в целом – 3000 респондентов. Статистическая погрешность – не более 1,8%.

Опрос Рейтинга также показал, что 73% украинцев среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором, отдадут голос за Зеленского, а 27% - за Порошенко.