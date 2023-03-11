Бомбардировщик США с польскими истребителями покружили недалеко от Питера: трек полета
Сегодня вечером, 11 марта, американский ядерный бомбардировщик В-52 вместе с польскими истребителями выполнили полет для отработки совместимости. Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак.
"Польские истребители снова сопровождали американский бомбардировщик B-52. Это важная часть упражнений по совместимости. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", – говорится в сообщении Блащака.
Как показывает сервис Flightradar24, B-52 вылетел из Польши, долетел до Финского залива в восточной части Балтийского моря и, будучи недалеко от границы с РФ, возле Санкт-Петербурга, пересек воздушное пространство Эстонии, Латвии, Литвы – и вернулся в Польшу. По состоянию на 23:00 бомбардировщик продолжает лететь на запад, в сторону США.
- 1 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что визит Байдена в Варшаву послужит укреплению безопасности страны и всего восточного фланга НАТО.
- 16 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил на пресс-конференции в Таллинне, что США готовы защищать Эстонию, Латвию и Литву, если это потребуется.
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