Бомбардировщик США с польскими истребителями покружили недалеко от Питера: трек полета

Сегодня вечером, 11 марта, американский ядерный бомбардировщик В-52 вместе с польскими истребителями выполнили полет для отработки совместимости. Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак.

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"Польские истребители снова сопровождали американский бомбардировщик B-52. Это важная часть упражнений по совместимости. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", – говорится в сообщении Блащака.

Как показывает сервис Flightradar24, B-52 вылетел из Польши, долетел до Финского залива в восточной части Балтийского моря и, будучи недалеко от границы с РФ, возле Санкт-Петербурга, пересек воздушное пространство Эстонии, Латвии, Литвы – и вернулся в Польшу. По состоянию на 23:00 бомбардировщик продолжает лететь на запад, в сторону США.

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Оксана Житнюк

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