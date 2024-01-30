Борис Джонсон: НАТО испытывает глубокую вину за то, что не может принять к себе Украину

Он заявил, что если бы Альянс выполнил свои обязательства, то российского вторжения можно было бы избежать

Борис Джонсон (Фото: ОП)

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что союзники из Североатлантического альянса испытывают "глубокую институциональную вину" за то, что не могут сейчас предоставить Украине членство в НАТО. Об этом он заявил в документальном фильме BBC "Путин против Запада", сообщает The Times.

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"Существует глубокая институциональная вина НАТО. Потому что если бы Альянс выполнил то, о чем говорил, и действительно поставил украинцев на правильный путь к членству, есть аргумент, что Путин не сделал бы того, что он сделал", – сказал Джонсон.

Он также отметил, что именно коллективная неопределенность НАТО в течение длительного времени стала "роковой", потому что российский диктатор подумал: "Ну ладно, они несерьезно".

"Вы видите, что демократия отступает, автократия получает свое. Вторжение в Украину, я надеюсь, знаменует собой конец этого, и это тот момент, когда Запад скажет Путину: Это все. Мы кладем тебя обратно в коробку", – добавил он.

Экс-премьер также вспомнил свой визит в Киев в апреле 2022 года и встречу с президентом Владимиром Зеленским. Тогда, по словам Джонсона, западные союзники оказывали давление на Украину в отношении территориальных уступок.

"Я не думал, что такой компромисс будет правильным. Нельзя вести переговоры с крокодилом, который откусил половину вашей ноги и предлагает откусить другую", – резюмировал он.

11 октября 2023 года Джонсон рассказал, что перед полномасштабным вторжением в Украину Путин хотел узнать у него, будет ли Украина в конце концов в НАТО.

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