Джонсон вспомнил, как нецензурно выразился на вторжение России в Украину – УП

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вспомнил, как нецензурно высказывался, когда 24 февраля 2022 года узнал о вторжении России на территорию Украины. Об этом говорится в эпизоде подкаста Украинской правды.

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"Они сказали, что Путин напал, началось вторжение. И я, вероятно, сказал что-то ужасное по-английски, не буду здесь этого дословно повторять, но я позволил ненормативной лексике вырваться из моих уст", – сказал Джонсон.

По его словам, 23 февраля британская разведка перехватывала многие сигналы и разговоры, в которых российские командиры говорили командирам батальонно-тактических групп о выдвижении на позиции. Экс-премьер Британии отметил, что разведка "была абсолютно уверена, что российский диктатор готовит что-то бессмысленное".

Он также вспомнил сообщения военной разведки и аналитиков о том, что Украина, вероятно, "не продержится долго".

"Я не думал, что они были правы. Потому что я не понимал, как они могут быть правы. Я был в Украине и знал, что это величественная страна. Я знал, что украинцы не захотят быть завоеванными россиянами", – заявил Джонсон.

13 октября 2023 года в эфире телемарафона Джонсон заявил, что "до сих пор" увлекается русской культурой и считает себя русофилом.

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