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"Может, обойдется". Буданов рассказал о разговоре с Ермаком в ночь вторжения РФ

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 18:25
Кирилл Буданов (Фото: ОП)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал в эпизоде подкаста УП о том, как для него началось полномасштабное вторжение РФ, и о своем ночном разговоре с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Буданов отметил, что в конце февраля 2022 года РФ несколько раз меняла дату вторжения.

"Дату россияне постоянно оттягивали. Последние две недели [перед вторжением] они через день на день, на два оттягивали и оттягивали. 23-го числа, примерно в 14:30, мы четко получили информацию, что в 04:00 будет начало, как именно и так далее. Это было доведено до первого лица государства [Владимира Зеленского]. Он отдал распоряжение – просто посчитайте. До четырех утра уже не так много времени оставалось", – сказал Буданов.

По его словам, 23 февраля 2022 года они с женой уже "заселились" в кабинет ГУР – пошли в магазин, купили продукты, лежали, разговаривали и ждали.

"Потом я немного задремал, и где-то в 03:30 мне позвонил руководитель Офиса. Говорит: "Ну вот, уже 03:30 – вроде все спокойно. Может, как-то обойдется". Я говорю: "Ну, давайте надеяться на лучшее, но что-то я сомневаюсь в этом". И так мы с ним проговорили еще почти до 04:00", – рассказал Буданов.

Руководитель ГУР отметил, что примерно в 04:20 по территории Украины начали прилетать первые российские ракеты.

"Я выдохнул: все хорошо, теперь нужно начинать работать над следующим вопросом", – рассказал Буданов.

  • Ранее в интервью УП Буданов заявил, что брат Ермака Денис принимал участие в боях за Киев в начале большой войны.

Читайте также: Буданов по рации заставил 19 оккупантов сдаться. Невероятная сила духа – командир ГУР

Оксана Житнюк
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