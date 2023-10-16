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"Може, минеться". Буданов розповів про розмову з Єрмаком у ніч вторгнення РФ

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 18:25
Кирило Буданов (Фото: ОП)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів в епізоді подкасту УП про те, як для нього почалося повномасштабне вторгнення РФ, та про свою нічну розмову з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Буданов зазначив, що наприкінці лютого 2022-го РФ кілька разів змінювала дату вторгнення.

"Дату росіяни постійно відтягували. Останні два тижні [перед вторгненням] вони через день на день, на два відтягували й відтягували. 23-го числа, приблизно о 14:30, ми чітко отримали інформацію, що о 04:00 буде початок, як саме тощо. Це було доведено до першої особи держави [Володимира Зеленського]. Він віддав розпорядження – просто порахуйте. До четвертої ранку вже не так багато часу лишалось", – сказав Буданов.

За його словами, 23 лютого 2022-го вони з дружиною вже "заселились" у кабінет ГУР – пішли в магазин, купили продукти, лежали, розмовляли та чекали.

"Потім я трішки задрімав, і десь о 03:30 мені зателефонував керівник Офісу. Каже: "Ну ось, уже 03:30 – наче все спокійно. Може, якось минеться". Я кажу: "Ну, сподіваймось на краще, але щось я сумніваюсь в цьому". І так ми з ним проговорили ще майже до 04:00", – розповів Буданов.

Керівник ГУР зазначив, що приблизно о 04:20 по території України почали прилітати перші російські ракети.

"Я видихнув: все добре, тепер треба починати працювати над наступним питанням", – розповів Буданов.

  • Раніше в інтерв'ю УП Буданов заявив, що брат Єрмака Денис брав участь у боях за Київ на початку великої війни.

Читайте також: Буданов по рації змусив 19 окупантів здатися. Неймовірна сила духу – командир ГУР

Оксана Житнюк
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Андрій Єрмаккирило буданов
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