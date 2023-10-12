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Буданов заявив, що брат Єрмака "працював" зі снайперською гвинтівкою під час оборони Києва

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 11:40
Буданов заявив, що брат Єрмака
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис брав участь у боях за Київ на початку великої війни. Про це він повідомив в інтерв'ю УП.

За його словами, він бачив Дениса Єрмака під час перших днів оборони Києва, коли він "працював" зі снайперською гвинтівкою під час боїв за Ірпінь.

Він зазначив, що був "дуже здивований", коли побачив брата голови ОП під час боїв.

"Я знав, хто він, але людина працює. Але про це ніхто ніколи не згадає. Насправді за цей час багатьох людей, яких суспільство наше не дуже любить, медійно, я бачив у абсолютно різних подіях, що змінювали ті чи інші  можна сказати, навіть епізоди цієї війни", — сказав Буданов.

  • 29 березня 2020 року нардеп Лерос опублікував серію відео, на яких брат голови ОП нібито обговорює кадрові призначення за гроші. Денис Єрмак назвав опубліковане відео "нарізкою з вирваним контекстом". 11 серпня 2021 року Лерос програв Єрмаку апеляцію, суд зобов'язав його спростувати інформацію.
  • 1 вересня 2020-го Слуга народу виключила зі своїх лав Лероса після його критики на адресу чинної влади, зокрема Зеленського та Єрмака.
  • 12 листопада 2021 року Леросу вручили підозру за невиконання рішення суду, який зобов'язав спростувати інформацію про Єрмака.

Читайте також: Справа проти депутата Лероса за середній палець і брата Єрмака направлена до суду – ДБР

Дмитро Гриниченко
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