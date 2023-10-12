Буданов заявил, что брат Ермака "работал" со снайперской винтовкой во время обороны Киева

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис участвовал в боях за Киев в начале большой войны. Об этом он сообщил в интервью УП.

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По его словам, он видел Дениса Ермака во время первых дней обороны Киева, когда он "работал" со снайперской винтовкой в ходе боев за Ирпень.

Он отметил, что был "очень удивлен", когда увидел брата главы ОП во время боев.

"Я знал, кто он, но человек работает. Но об этом никто никогда не вспомнит. На самом деле, за это время многих людей, которых общество наше не очень любит, медийно, я видел в абсолютно разных событиях, которые меняли те или иные, можно сказать, даже эпизоды этой войны", — сказал Буданов.

29 марта 2020 года нардеп Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом". 11 августа 2021 Лерос проиграл Ермаку апелляцию, суд обязал его опровергнуть информацию.

1 сентября 2020-го Слуга народа исключила из своих рядов Лероса после его критики в адрес действующей власти, в частности Зеленского и Ермака.

12 ноября 2021 года Леросу вручили подозрение за неисполнение решения суда, который обязал опровергнуть информацию о Ермаке.

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