За брата Ермака. ГБР сообщило Леросу о еще одном подозрении, ему грозит до трех лет тюрьмы

Госбюро расследований сообщило о новом подозрении нардепу Гео Леросу, бывшему члену фракции Слуга народа. Об этом сообщают пресс-служба ГБР и сам депутат в Facebook.

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Новое подозрение объявлено за неисполнение решения суда. В ГБР пишут, что 11 августа 2021-го Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей репутацию информацию на странице Лероса в соцсетях от 29 марта 2020-го. В этой публикации нардеп утверждал, что брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы "торгует госдолжностями".

В ГБР заявляют, что суд обязал Лероса опровергнуть эту информацию и разместить на своей странице соответствующий текст. Однако он сознательно не исполнил это решение, хотя был ознакомлен с решением суда, говорят в Бюро. Лерос же настаивает, что не получал никакого оповещения о необходимости опровержения от госорганов.

В ГБР отмечают, что уголовное дело открыто по статье о неисполнении судебного решения. Депутату грозит до трех лет тюрьмы.

Лерос также сообщил, что сегодня Печерский суд будет рассматривать меру пресечения по делу о среднем пальце, который он показал в Раде в сторону президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. По словам депутата, следствие настаивает на домашнем аресте.

29 марта 2020 года Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом". 11 августа 2021 Лерос проиграл Ермаку апелляцию, суд обязал его опровергнуть информацию.

1 сентября 2020-го Слуга народа исключила из своих рядов Лероса после его критики в адрес действующей власти, в частности Зеленского и Ермака.

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Марк Сировой

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