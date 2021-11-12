За брата Ермака. ГБР сообщило Леросу о еще одном подозрении, ему грозит до трех лет тюрьмы
Госбюро расследований сообщило о новом подозрении нардепу Гео Леросу, бывшему члену фракции Слуга народа. Об этом сообщают пресс-служба ГБР и сам депутат в Facebook.
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Новое подозрение объявлено за неисполнение решения суда. В ГБР пишут, что 11 августа 2021-го Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей репутацию информацию на странице Лероса в соцсетях от 29 марта 2020-го. В этой публикации нардеп утверждал, что брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы "торгует госдолжностями".
В ГБР заявляют, что суд обязал Лероса опровергнуть эту информацию и разместить на своей странице соответствующий текст. Однако он сознательно не исполнил это решение, хотя был ознакомлен с решением суда, говорят в Бюро. Лерос же настаивает, что не получал никакого оповещения о необходимости опровержения от госорганов.
В ГБР отмечают, что уголовное дело открыто по статье о неисполнении судебного решения. Депутату грозит до трех лет тюрьмы.
Лерос также сообщил, что сегодня Печерский суд будет рассматривать меру пресечения по делу о среднем пальце, который он показал в Раде в сторону президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. По словам депутата, следствие настаивает на домашнем аресте.
- 29 марта 2020 года Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом". 11 августа 2021 Лерос проиграл Ермаку апелляцию, суд обязал его опровергнуть информацию.
- 1 сентября 2020-го Слуга народа исключила из своих рядов Лероса после его критики в адрес действующей власти, в частности Зеленского и Ермака.
- 4 ноября Леросу 2021-го выключили микрофон в Раде. Депутат показал средний палец в сторону Зеленского и Ермака. ГБР объявило Леросу о подозрении в хулиганстве. Комитет Рады рекомендует отстранить Лероса на пять заседаний.
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