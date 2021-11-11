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Нардепу Гео Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака

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11.11.2021, 11:04
Нардепу Гео Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака - Фото
Подозрение Гео Леросу (фото - Geo Leros, Facebook)

Исключенный из фракции Слуга народа нардеп Гео Лерос заявил в Facebook, что ему вручают подозрение. Позже в пресс-службе Госбюро расследований заявили, что подозрение сообщено за "хулиганство" в Верховной Раде – 4 ноября нардеп показал средний палец в сторону президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

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Депутат заявил утром, что подозрение ему вручали во дворе дома, где он проживает. По словам Лероса, на месте были сотрудники ГБР и Офиса генпрокурора.

Позже в ГБР сообщили, что Лероса подозревают по статье о хулиганстве – "в грубом нарушении общественного порядка по мотиву явного неуважения к обществу".

Бюро заявляет, что 4 ноября он в Раде оскорбительно выразился в адрес высших должностных лиц, не реагировал на замечания главы Верховной Рады Руслана Стефанчука и после отключения микрофона показал неприличный жест.

В ГБР считают, что Лерос "выразил неуважение к общепринятым нормам морали и социальному окружению", а также "злоупотребил полномочиями нардепа" во время парламентского обсуждения кандидатов в Кабмин.

Ему грозит штраф до 4000 ннмдг (68 000 грн), до шести месяцев ареста или до пяти лет ограничения свободы. Решается вопрос о мере пресечения.

Нардепу Гео Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака

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Марк Сировой
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Гео Лерос Владимир Зеленский подозрение гбр андрей ермак Офис генпрокурора
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