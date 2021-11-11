Нардепу Гео Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака
Исключенный из фракции Слуга народа нардеп Гео Лерос заявил в Facebook, что ему вручают подозрение. Позже в пресс-службе Госбюро расследований заявили, что подозрение сообщено за "хулиганство" в Верховной Раде – 4 ноября нардеп показал средний палец в сторону президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.
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Депутат заявил утром, что подозрение ему вручали во дворе дома, где он проживает. По словам Лероса, на месте были сотрудники ГБР и Офиса генпрокурора.
Позже в ГБР сообщили, что Лероса подозревают по статье о хулиганстве – "в грубом нарушении общественного порядка по мотиву явного неуважения к обществу".
Бюро заявляет, что 4 ноября он в Раде оскорбительно выразился в адрес высших должностных лиц, не реагировал на замечания главы Верховной Рады Руслана Стефанчука и после отключения микрофона показал неприличный жест.
В ГБР считают, что Лерос "выразил неуважение к общепринятым нормам морали и социальному окружению", а также "злоупотребил полномочиями нардепа" во время парламентского обсуждения кандидатов в Кабмин.
Ему грозит штраф до 4000 ннмдг (68 000 грн), до шести месяцев ареста или до пяти лет ограничения свободы. Решается вопрос о мере пресечения.
- 1 сентября 2020-го Слуга народа исключила из своих рядов Лероса после его критики в адрес действующей власти, в частности, Зеленского и Ермака. 28 августа 2020 года Лерос сообщил о поджоге своего автомобиля.
- 9 сентября 2021-го Лерос с трибуны Рады обвинял президента Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в "сливе спецоперации" украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. Нардеп СН Николай Тищенко смахнул микрофоны и стащил Лероса с трибуны.
- 13 сентября несколько анонимных Telegram-каналов опубликовали видео, на котором якобы Лерос договаривается об имитации нападения на себя. Уже к вечеру Госбюро расследований сообщило, что обратилось в Офис генпрокурора для открытия уголовного дела. Лерос заявил, что видео было смонтировано из нескольких частей, а звук на нем – фейковый.
- 4 ноября Леросу выключили микрофон в Раде. Депутат показал средний палец в сторону Зеленского и Ермака. Комитет Рады рекомендует отстранить Лероса на пять заседаний.
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