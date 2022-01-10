Дело против депутата Лероса за средний палец и брата Ермака направлено в суд – ГБР
Госбюро расследований направило в суд обвинительный акт против депутата Гео Лероса — его обвиняют в хулиганстве за средний палец в адрес президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, а также в умышленном неисполнении решения суда – за то, что Лерос не опроверг информацию о том, что Ермак через своего брата "барыжит государственными должностями". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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Следователи бюро в рамках расследования установили, что 4 ноября 2021 года депутат, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства.
Речь идет о выступлении Лероса, когда он, обращаясь к присутствующим в зале парламента Зеленскому и Ермаку, сказал: "Вы главный предатель в стране". После этих слов депутату отключили микрофон, он показал в сторону Зеленского и Ермака средний палец и покинул трибуну.
11 ноября Леросу вручили подозрение по статье о хулиганстве.
В другом эпизоде следователи ГБР установили, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в Facebook.
Речь идет о посте Лероса, в котором он опубликовал видеозаписи "доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку(привет из рф), ну и конечно заработок на государстве".
Постановлением суда Лерос обязан опровергнуть эту информацию, изложив на своей странице соответствующий текст. Решение суда 11 августа 2021 года вступило в законную силу и действует, сообщили в ГБР.
Там считают, что депутат умышленно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен.
Санкции статей, по которым обвиняют Лероса (ч. 1 ст. 296 и ч. 1 ст. 382 УК), предусматривают наказание в виде штрафа от 500 до 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет.
- 29 марта 2020 года Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом". 11 августа 2021 Лерос проиграл Ермаку апелляцию, суд обязал его опровергнуть информацию.
- 1 сентября 2020-го Слуга народа исключила из своих рядов Лероса после его критики в адрес действующей власти, в частности Зеленского и Ермака.
- 12 ноября 2021 года Леросу вручили подозрение подозрение за неисполнение решения суда, который обязал опровергнуть информацию о Ермаке.
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