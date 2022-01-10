Дело против депутата Лероса за средний палец и брата Ермака направлено в суд – ГБР

Госбюро расследований направило в суд обвинительный акт против депутата Гео Лероса — его обвиняют в хулиганстве за средний палец в адрес президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, а также в умышленном неисполнении решения суда – за то, что Лерос не опроверг информацию о том, что Ермак через своего брата "барыжит государственными должностями". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Следователи бюро в рамках расследования установили, что 4 ноября 2021 года депутат, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства.

Речь идет о выступлении Лероса, когда он, обращаясь к присутствующим в зале парламента Зеленскому и Ермаку, сказал: "Вы главный предатель в стране". После этих слов депутату отключили микрофон, он показал в сторону Зеленского и Ермака средний палец и покинул трибуну.

11 ноября Леросу вручили подозрение по статье о хулиганстве.

В другом эпизоде следователи ГБР установили, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в Facebook.

Речь идет о посте Лероса, в котором он опубликовал видеозаписи "доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку(привет из рф), ну и конечно заработок на государстве".

Постановлением суда Лерос обязан опровергнуть эту информацию, изложив на своей странице соответствующий текст. Решение суда 11 августа 2021 года вступило в законную силу и действует, сообщили в ГБР.

Там считают, что депутат умышленно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен.

Санкции статей, по которым обвиняют Лероса (ч. 1 ст. 296 и ч. 1 ст. 382 УК), предусматривают наказание в виде штрафа от 500 до 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет.

29 марта 2020 года Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом". 11 августа 2021 Лерос проиграл Ермаку апелляцию, суд обязал его опровергнуть информацию.

1 сентября 2020-го Слуга народа исключила из своих рядов Лероса после его критики в адрес действующей власти, в частности Зеленского и Ермака.

12 ноября 2021 года Леросу вручили подозрение подозрение за неисполнение решения суда, который обязал опровергнуть информацию о Ермаке.

Вадим Ребрина

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