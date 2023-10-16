Джонсон згадав, як нецензурно лаявся на вторгнення Росії до України – УП

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон згадав, як нецензурно висловлювався, коли 24 лютого 2022 року дізнався про вторгнення Росії на територію України. Про це йдеться в епізоді подкасту Української правди.

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"Вони сказали, що Путін напав, почалося вторгнення. І я, певно, сказав щось жахливе англійською, не буду тут цього дослівно повторювати, але я дозволив ненормативній лексиці вирватися з моїх вуст", – сказав Джонсон.

За його словами, 23 лютого британська розвідка перехоплювала багато сигналів і розмов, в яких російські командири говорили командирам батальйонно-тактичних груп про висування на позиції. Експрем'єр Британії зазначив, що розвідка "була абсолютно впевнена, що російський диктатор готує щось безглузде".

Він також згадав повідомлення військової розвідки та аналітиків про те, що Україна, ймовірно, "не протримається довго".

"Я не думав, що вони мали рацію. Тому що я не розумів, як вони можуть мати рацію. Я був в Україні та знав, що це велична країна. Я знав, що українці не захочуть бути завойованими росіянами", – заявив Джонсон.

13 жовтня 2023 року в ефірі телемарафону Джонсон заявив, що "досі" захоплюється російською культурою та вважає себе русофілом.

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