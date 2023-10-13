Джонсон заявив, що "тільки дурень не захоплюється" російською мовою, культурою та цивілізацією
Колишній британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що "досі" захоплюється російською культурою та вважає себе русофілом. Про це він заявив в інтерв’ю, яке вийшло в національному телемарафоні.
На питання, чи змінилося на тлі тотальної війни РФ проти України його ставлення до росіян, їх культури та майбутнього, Джонсон відповів: "Я досі русофіл. Я досі захоплююся мовою, культурою, російською цивілізацією. Лише дурень не буде захоплюватися".
Колишній британський прем'єр сказав, що йому "сумно стосовно того, що відбувається" зараз, й "безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну".
Відповідаючи на запитання про майбутнє Росії, Джонсон сказав, що "має значення майбутнє України".
"Це країна, на яку напали. І це українці, які потребують нашої підтримки. Україна має бути вільною, і Україна має бути незалежною. Україна має обирати власну долю", – додав він.
- 14 липня 2023 року Джонсон у своїй колонці для Daily Mail піддав критиці результати саміту НАТО у Вільнюсі та закликав швидше прийняти Україну в Альянс.
- 14 вересня колишній прем’єр Британії закликав західних союзників посилити військову допомогу Україні для того, аби прискорити її перемогу у війні.
- 11 жовтня Джонсон заявив, що головною причиною затягування військової допомоги Україні є "страх спровокувати Путіна".
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