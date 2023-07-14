Джонсон розкритикував НАТО за нерішучість на саміті: Це й спонукало Путіна напасти
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував результати саміту НАТО у Вільнюсі, заявивши, що Захід має бути сильним, "покласти край пустослів'ю" та інтегрувати Україну в Альянс якнайшвидше. Про це він заявив у своїй колонці для британського таблоїда Daily Mail.
"Так чого вони злякалися? Коли лідери НАТО приїхали до Вільнюса цього тижня, було цілком очевидно, що вони повинні робити. Вони повинні були бути сильними. У цьому весь сенс НАТО. Вони повинні були показати, що їх анітрохи не лякає Володимир Путін і брязкання зброєю Кремля", – заявив Джонсон.
Він підкреслив, що жодна країна не доклала більше зусиль, ніж Україна, щоб продемонструвати свою готовність до членства в НАТО, і жодна інша армія не є більш "грізною" і ефективною в плані використання натовської зброї на полі бою.
"Нам потрібні були лише слова про те, що приєднання може початися, щойно закінчиться війна, у тому розумінні, що це може бути вже наступного року. Це було б правильним посланням для тих відважних українців, які зараз борються за своє життя", – заявив Джонсон.
Він вважає, що це був би правильний сигнал для Путіна – про те, що його "злощасна авантюра" закінчиться лише одним шляхом.
Джонсон вважає, що підсумки саміту у Вільнюсі, на жаль, не більш тверді та переконливі, ніж результати саміту у Бухаресті у 2008 році. Тоді було домовлено, що Україна та Грузія стануть членами НАТО.
"Коли ми засвоїмо урок останніх 20 років поводження з Путіним? Саме наша двозначність, наша нерішучість спонукали його вторгнутися. Поки він думає, що є шанс повернути Україну в орбіту Москви, поки він думає, що може відтворити Радянський Союз, – він намагатиметься", – заявив Джонсон.
- 11 липня було опубліковано підсумкове комюніке саміту НАТО у Вільнюсі: головні тези. Україна не отримала запрошення, але було домовлено, що немає потреби у ПДЧ.
- Коментуючи підсумки саміту, Джонсон заявив, що окрім росіян, найбільшим ворогом українців є втома світу від України.
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