Джонсон розкритикував НАТО за нерішучість на саміті: Це й спонукало Путіна напасти

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував результати саміту НАТО у Вільнюсі, заявивши, що Захід має бути сильним, "покласти край пустослів'ю" та інтегрувати Україну в Альянс якнайшвидше. Про це він заявив у своїй колонці для британського таблоїда Daily Mail.

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"Так чого вони злякалися? Коли лідери НАТО приїхали до Вільнюса цього тижня, було цілком очевидно, що вони повинні робити. Вони повинні були бути сильними. У цьому весь сенс НАТО. Вони повинні були показати, що їх анітрохи не лякає Володимир Путін і брязкання зброєю Кремля", – заявив Джонсон.

Він підкреслив, що жодна країна не доклала більше зусиль, ніж Україна, щоб продемонструвати свою готовність до членства в НАТО, і жодна інша армія не є більш "грізною" і ефективною в плані використання натовської зброї на полі бою.

"Нам потрібні були лише слова про те, що приєднання може початися, щойно закінчиться війна, у тому розумінні, що це може бути вже наступного року. Це було б правильним посланням для тих відважних українців, які зараз борються за своє життя", – заявив Джонсон.

Він вважає, що це був би правильний сигнал для Путіна – про те, що його "злощасна авантюра" закінчиться лише одним шляхом.

Джонсон вважає, що підсумки саміту у Вільнюсі, на жаль, не більш тверді та переконливі, ніж результати саміту у Бухаресті у 2008 році. Тоді було домовлено, що Україна та Грузія стануть членами НАТО.

"Коли ми засвоїмо урок останніх 20 років поводження з Путіним? Саме наша двозначність, наша нерішучість спонукали його вторгнутися. Поки він думає, що є шанс повернути Україну в орбіту Москви, поки він думає, що може відтворити Радянський Союз, – він намагатиметься", – заявив Джонсон.

11 липня було опубліковано підсумкове комюніке саміту НАТО у Вільнюсі: головні тези. Україна не отримала запрошення, але було домовлено, що немає потреби у ПДЧ.

Коментуючи підсумки саміту, Джонсон заявив, що окрім росіян, найбільшим ворогом українців є втома світу від України.

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