Джонсон раскритиковал НАТО за нерешительность на саммите: Это и побудило Путина напасть

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал результаты саммита НАТО в Вильнюсе, заявив, что Запад должен быть сильным, "положить конец пустословию" и интегрировать Украину в Альянс как можно быстрее. Об этом он заявил в своей колонке для британского таблоида Daily Mail.

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"Так чего же они испугались? Когда лидеры НАТО приехали в Вильнюс на этой неделе, было совершенно очевидно, что они должны делать. Они должны были быть сильными. В этом весь смысл НАТО. Они должны были показать, что их нисколько не пугает Владимир Путин и бряцание оружием Кремля", – заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что ни одна страна не приложила больше усилий, чем Украина, чтобы продемонстрировать свою готовность к членству в НАТО, и ни одна другая армия не является более "грозной" и более эффективной в вопросе использования натовского оружия на поле боя.

"Нам нужны были только слова о том, что присоединение может начаться, как только закончится война, при том понимании, что это может быть уже в следующем году. Это было бы правильным посланием для тех отважных украинцев, которые сейчас борются за свою жизнь", – заявил Джонсон.

Он считает, что это был бы правильный сигнал для Путина – о том, что его "злополучная авантюра" закончится только одним путем.

Джонсон считает, что итоги саммита в Вильнюсе, увы, не более тверды и убедительны, чем итоги саммита в Бухаресте в 2008 году. Тогда было договорено, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

"Когда мы усвоим урок последних 20 лет обращения с Путиным? Именно наша двусмысленность, наша нерешительность побудили его вторгнуться. Пока он думает, что есть шанс вернуть Украину в орбиту Москвы, пока он думает, что может воссоздать Советский Союз, – он будет пытаться", – заявил Джонсон.

11 июля было опубликовано итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы. Украина не получила приглашение, но было договорено, что нет потребности в ПДЧ.

Комментируя итоги саммита, Джонсон заявил, что, помимо россиян, самым большим врагом украинцев является усталость мира от Украины.

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