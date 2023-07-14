В Вильнюсе была "большая драма" из-за твита Зеленского, Науседа опасался ухудшения решений

В Вильнюсе 11 июля разыгралась "большая драма" вследствие твита президента Владимира Зеленского с критикой в адрес союзников из-за их нерешительности в вопросе приглашения Украины в НАТО. Об этом в интервью LRT сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В первый день саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский написал в своем аккаунте в соцсети, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины, а вместо этого добавляется "какая-то странная формулировка об условиях" даже для приглашения. Журналист спросил Науседу: действительно ли после таких слов Зеленского в Вильнюсе звучали предложения вообще убрать из итогового коммюнике абзац об Украине.

"Драма была очень большой, и в какой-то момент у меня действительно были основания опасаться, что текст вдруг может сильно ухудшиться или что будут вычеркнуты крайне важные для нас и для Украины вещи", – сказал литовский лидер.

Он сказал, что понимает, почему Зеленский написал такой эмоциональный пост, и отметил: вряд ли кто-то из союзников может сопереживать человеку, который возглавляет страну, защищающуюся от кровавого агрессора.

Кроме того, по словам Науседы, пост Зеленского был "рычагом торга", потому что на тот момент решения еще не были приняты.

"Но тогда я просто прекрасно осознавал, что мы уже достигли максимума, и любая попытка пойти дальше погубит сам Вильнюсский саммит. Я говорю это очень ответственно. Это могло случиться", – сказал Науседа.

Комментируя реакцию стран-членов НАТО на твит Зеленского, Науседа сказал: "Общее мнение было таким: ну, смотрите, мы стараемся изо всех сил, мы действительно очень стараемся, и мы действительно не заслуживаем того, чтобы нас называли абсурдными или что-то в этом роде".

Однако, по его словам, это был "мимолетный момент", и на следующий день все очень хорошо общались.

11 июля Зеленский заявил, что едет на саммит НАТО в Вильнюсе и раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины в Альянсе.

Politico пишет, что большинство представителей стран-членов НАТО были "очень удивлены" словами украинского лидера.

По данным Bloombrg, вечером в первый день саммита партнеры сказали Зеленскому, что "надо остыть".

Читайте также: МИД объяснил слова Зеленского об "абсурдном" и "хорошем" решении саммита НАТО

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.