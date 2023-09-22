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ЗСУ почнуть застосовувати бойовий модуль "ШаБля". Його "високо оцінював" Борис Джонсон — фото

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 10:31
ЗСУ почнуть застосовувати бойовий модуль
Борис Джонсон та модуль "ШаБля" (Фото: Міноборони)

Міністерство оборони допустило до експлуатації перший дистанційно керований бойовий модуль "ШаБля". Про це повідомили у пресслужбі відомства.

У повідомленні сказано, що до експлуатації допущено відразу три зразки модулів.

Їх використовують для ведення розвідки, щоб виявляти цілі на полі бою і знищувати піхоту ворога, боротися з легкоброньованою технікою та вогневими позиціями.

За словами розробників, модуль високо оцінюють не лише українські воїни, а й колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

МО опублікувало знімок Джонсона з "ШаБлею".

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Дмитро Гриниченко
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