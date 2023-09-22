ВСУ начнут применять боевой модуль "ШаБля". Его "высоко оценивал" Борис Джонсон — фото

Министерство обороны допустило к эксплуатации первый дистанционно управляемый боевой модуль "ШаБля". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В сообщении сказано, что к эксплуатации допущены сразу три образца модулей.

Их используют для ведения разведки, чтобы обнаруживать цели на поле боя и уничтожать пехоту врага, бороться с легкобронированной техникой и огневыми позициями.

По словам разработчиков, модуль высоко оценивают не только украинские воины, но и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

МО опубликовало снимок Джонсона с "ШаБлей".

Украина также создает FPV-дроны с искусственным интеллектом: преследуют цель без оператора, писала WP.

FPV-дрон-камикадзе официально взят на вооружение в ВСУ – фото.

В Минобороны объясняли, что не закупают китайские гражданские дроны Mavic якобы из-за того, что это может испортить отношения Украины с США.

Читайте также: Дроны ВСУ украинского производства: Закуплены тысячи, каких – неизвестно по безопасности

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.