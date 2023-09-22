ВСУ начнут применять боевой модуль "ШаБля". Его "высоко оценивал" Борис Джонсон — фото
22.09.2023, 10:31
Борис Джонсон и модуль "ШаБля" (Фото: Минобороны)
Министерство обороны допустило к эксплуатации первый дистанционно управляемый боевой модуль "ШаБля". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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В сообщении сказано, что к эксплуатации допущены сразу три образца модулей.
Их используют для ведения разведки, чтобы обнаруживать цели на поле боя и уничтожать пехоту врага, бороться с легкобронированной техникой и огневыми позициями.
По словам разработчиков, модуль высоко оценивают не только украинские воины, но и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
МО опубликовало снимок Джонсона с "ШаБлей".
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