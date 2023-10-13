Джонсон заявил, что "только дурак не увлекается" русским языком, культурой и цивилизацией

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что "до сих пор" увлекается русской культурой и считает себя русофилом. Об этом он заявил в интервью, вышедшем в национальном телемарафоне.

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На вопрос, изменилось ли на фоне тотальной войны РФ против Украины его отношение к россиянам, их культуре и будущему, Джонсон ответил: "Я до сих пор русофил. Я до сих пор увлекаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет увлекаться".

Бывший британский премьер сказал, что ему "печально по поводу происходящего" сейчас, и "бессмысленно делать вид, что российский народ не поддерживает эту войну".

Отвечая на вопрос о будущем России, Джонсон сказал, что "имеет значение будущее Украины".

"Это страна, на которую напали. И это украинцы, нуждающиеся в нашей поддержке. Украина должна быть свободной, и Украина должна быть независимой. Украина должна выбирать собственную судьбу", — добавил он.

14 июля 2023 года Джонсон в своей колонке Daily Mail подверг критике результаты саммита НАТО в Вильнюсе и призвал скорее принять Украину в Альянс.

14 сентября бывший премьер Британии призвал западных союзников усилить военную помощь Украине для того, чтобы ускорить ее победу в войне.

11 октября Джонсон заявил, что главной причиной затягивания военной помощи Украине является "страх спровоцировать Путина".

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