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"Страх спровоцировать Путина". Джонсон рассказал, почему затягивают помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 14:15
Борис Джонсон (фото – Офис президента)

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что страны Запада затягивают военную помощь Украине из-за "абсурдного страха спровоцировать Владимира Путина". Об этом он заявил в интервью Бабелю.

По его словам, "мы [Запад] слишком долго давали Украине то, что ей нужно", и добавляет, что теперь "технологические потребности Украины меняются".

"Год назад танки и бронированные автомобили казались очень важными, а сейчас они кажутся более уязвимыми к дронам, поэтому нам нужно больше думать о беспилотниках. Кажется, что мы постоянно на шаг позади. Нам нужно сделать шаг вперед и дать Украине то, в чем она нуждается, чтобы закончить [войну] сейчас", ― сказал он.

Экс-премьер добавил, что российский диктатор боится вооруженного сопротивления, а победить его можно "предоставив Украине все необходимое ― лучшие технологии беспилотников, системы залпового огня, дальнобойные ракеты, средства ПВО".

  • 14 июля 2023 года Джонсон в своей колонке для Daily Mail подверг критике результаты саммита НАТО в Вильнюсе и призвал скорее принять Украину в Альянс.
  • 14 сентября бывший премьер Британии призвал западных союзников усилить военную помощь Украине для того, чтобы ускорить ее победу в войне.

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Калинин Артемий
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