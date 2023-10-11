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"Страх спровокувати Путіна". Джонсон розповів, чому затягують допомогу Україні

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 14:15
Борис Джонсон (фото - Офіс президента)

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що країни Заходу затягують військову допомогу Україні через "абсурдний страх спровокувати Володимира Путіна". Про це він заявив в інтерв’ю Бабелю.

За його словами, "ми [Захід] надто довго давали Україні те, що їй потрібно" та додає, що тепер "технологічні потреби України змінюються".

"Рік тому танки й броньовані автомобілі здавалися дуже важливими, а нині вони здаються більш уразливими до дронів, тож нам потрібно більше думати про безпілотники. Здається, що ми постійно на крок позаду. Нам потрібно зробити крок уперед і дати Україні те, чого вона потребує, щоб закінчити [війну] зараз", ― сказав він.

Експрем’єр додав, що російський диктатор боїться озброєного опору, а перемогти його можна "надавши Україні все необхідне ― кращі технології безпілотників, системи залпового вогню, далекобійні ракети, засоби ППО".

  • 14 липня 2023 року Джонсон у своїй колонці для Daily Mail розкритикував результати саміту НАТО у Вільнюсі та закликав швидше прийняти Україну в Альянс.
  • 14 вересня колишній прем’єр Британії закликав західних союзників посилити військову допомогу Україні для того, аби прискорити її перемогу у війні.

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Калінін Артемій
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