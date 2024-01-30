Борис Джонсон: НАТО відчуває глибоку провину за те, що не може прийняти до себе Україну

Він заявив, що якби Альянс виконав свої зобов’язання, то російського вторгнення можна було б уникнути

Борис Джонсон (Фото: ОП)

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що союзники з Північноатлантичного альянсу відчувають "глибоку інституційну провину" за те, що не можуть зараз надати Україні членство в НАТО. Про це він заявив у документальному фільмі BBC "Путін проти Заходу", повідомляє The Times.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Існує глибока інституційна провина НАТО. Тому що якби Альянс виконав те, про що говорив, і дійсно поставив українців на правильний шлях до членства, є аргумент, що Путін не зробив би того, що він зробив", – сказав Джонсон.

Він також зазначив, що саме колективна невизначеність НАТО протягом тривалого часу стала "фатальною", тому що російський диктатор подумав: "Ну добре, вони несерйозно".

"Ви бачите, що демократія відступає, автократія отримує своє. Вторгнення в Україну, я сподіваюся, знаменує собою кінець цього, і це той момент, коли Захід скаже Путіну: Це все. Ми кладемо тебе назад у коробку", – додав він.

Експрем'єр також згадав свій візит до Києва у квітні 2022 року та зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Тоді, за словами Джонсона, західні союзники чинили тиск на Україну щодо територіальних поступок.

"Я не думав, що такий компроміс буде правильним. Не можна вести переговори з крокодилом, який відкусив половину вашої ноги і пропонує відкусити іншу", – резюмував він.

11 жовтня 2023 року Джонсон розповів, що перед повномасштабним вторгненням в Україну Путін хотів дізнатися у нього, чи буде Україна зрештою в НАТО.

Читайте також: Джонсон згадав, як нецензурно лаявся, коли Росія вторглася в Україну – УП