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Перед великою війною Путін намагався дізнатись у Джонсона, чи буде Україна врешті в НАТО

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 16:43
Перед великою війною Путін намагався дізнатись у Джонсона, чи буде Україна врешті в НАТО - Фото
Борис Джонсон (фото - EPA)

Російський диктатор Володимир Путін намагався дізнатися у колишнього очільника уряду Великої Британії Бориса Джонсона про перспективи вступу України до НАТО, сподіваючись на відповідь, що цього ніколи не станеться. Про це він розповів в інтерв’ю Бабелю.

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За його словами, під час розмови 2 лютого 2022 року російський диктатор заявив, що "не збирається нападати [на Україну]". Однак, як зазначає колишній британський прем'єр, Путін обурювався тим, що Україна хоче приєднатися до НАТО "і розмістити ракети на своїй території".

"Я сказав те, що на той момент було правдою: що Україна не приєднається до НАТО найближчим часом, бо багато інших країн ― французи, німці, угорці ― проти. Я казав, що Україна для нього не загроза", – сказав Джонсон. 

Експрем’єр зазначив, що Путін намагався уточнити у Джонсона, що "означає найближчим часом ― наступного місяця, наступного року". 

Колишній очільник уряду Британії підкреслив, що "він [Путін] намагався змусити мене сказати, що Україна ніколи не приєднається до НАТО". Однак Джонсон "не міг так сказати, бо не вірив у це".

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Ексочільник уряду сказав, що Путін "грався" з ним та "намагався представити цей конфлікт як ядерне протистояння Росії та НАТО", а також залякував "випадковим" завданням ядерного удару по Великій Британії.

Колишній прем’єр підкреслив, що Путін вже тоді вирішив напасти на Україну, а всі наведені аргументи диктатора були "маячнею", не пов'язаною з питанням НАТО.

"Ішлося про його нелюбов до України й страх, що вона обере інший, відмінний від Росії шлях. Ішлося про його бажання придушити українську свободу, відбудувати радянську імперію", – додав Джонсон.

Раніше в цьому інтерв’ю ексочільник британського уряду пояснив, що Захід затягував з допомогою Україні через "абсурдний страх спровокувати Путіна".

  • 2 лютого 2022 року Джонсон, будучи прем'єр-міністром Британії, провів розмову з російським диктатором і заявив, що вторгнення в Україну буде "трагічною помилкою".
  • 14 липня Джонсон у своїй колонці для Daily Mail розкритикував результати саміту НАТО у Вільнюсі та закликав швидше прийняти Україну в Альянс.
  • 14 вересня колишній прем’єр Британії закликав західних союзників посилити військову допомогу Україні для того, аби прискорити її перемогу у війні.

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Калінін Артемій
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