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Перед большой войной Путин пытался узнать у Джонсона, будет ли Украина наконец-то в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 16:43
Перед большой войной Путин пытался узнать у Джонсона, будет ли Украина наконец-то в НАТО - Фото
Борис Джонсон (фото – EPA)

Российский диктатор Владимир Путин пытался узнать у бывшего главы правительства Великобритании Бориса Джонсона о том, как скоро Украина вступит в НАТО. Об этом он рассказал в интервью Бабелю.

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По его словам, во время разговора 2 февраля 2022 года российский диктатор заявил, что "не собирается нападать [на Украину]". Однако как отмечает бывший британский премьер, Путин возмущался тем, что Украина хочет присоединиться к НАТО и разместить ракеты на своей территории.

"Я сказал то, что на тот момент было правдой: что Украина не присоединится к НАТО в ближайшее время, потому что многие другие страны — французы, немцы, венгры — против. Я говорил, что Украина для него не угроза", — сказал Джонсон.

Экс-премьер отметил, что Путин пытался уточнить у Джонсона, что "означает "в ближайшее время ― в следующем месяце, в следующем году".

Бывший глава правительства Британии подчеркнул, что "он [Путин] пытался заставить меня сказать, что Украина никогда не присоединится к НАТО". Однако Джонсон "не мог так сказать, потому что не верил в это".

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Экс-глава правительства сказал, что Путин "игрался" с ним и "пытался представить этот конфликт как ядерное противостояние России и НАТО", а также запугивал "случайным" ядерным ударом по Великобритании.

Бывший премьер подчеркнул, что Путин уже тогда решил напасть на Украину, а все приведенные аргументы диктатора были "бредом", не связанным с вопросом НАТО.

"Речь шла о его нелюбви к Украине и страхе, что она выберет другой, отличный от России путь. Речь шла о его желании подавить украинскую свободу, отстроить советскую империю", — добавил Джонсон.

Ранее в этом же интервью экс-глава британского правительства пояснил, что Запад затягивал с помощью Украины из-за "абсурдного страха спровоцировать Путина".

  • 2 февраля 2022 года Джонсон, будучи премьер-министром Британии, провел разговор с российским диктатором и заявил, что вторжение в Украину будет  "трагической ошибкой".
  • 14 июля Джонсон в своей колонке для Daily Mail подверг критике результаты саммита НАТО в Вильнюсе и призвал скорее принять Украину в Альянс.
  • 14 сентября бывший премьер Британии призвал западных союзников усилить военную помощь Украине для того, чтобы ускорить ее победу в войне.

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Калинин Артемий
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