Джонсон сказал Путину: Вторжение в Украину будет трагической ошибкой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал президенту России Владимиру Путину, что любое вторжение в Украину будет трагической ошибкой. Об этом Джонсон сказал во время телефонного разговора, говорится в сообщении офиса премьер-министра Британии.

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Как отмечается, премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной.

Он подчеркнул необходимость найти путь вперед, который уважал бы как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону.

Премьер-министр подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины было бы трагической ошибкой.

Премьер-министр подчеркнул, что в соответствии с политикой открытых дверей НАТО все европейские демократии имеют право претендовать на членство в НАТО. Это право в полной мере распространяется на Украину. Он также подтвердил, что НАТО является оборонительным альянсом.

"Лидеры согласились, что обострение не отвечает ничьим интересам. Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость включения Украины в переговоры", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Джонсон и Путин приветствовали переговоры между Великобританией и Россией по ряду важных вопросов, включая изменение климата, ситуацию в Афганистане и ядерную сделку с Ираном.

"Они согласились применить этот дух диалога к нынешней напряженности, чтобы найти мирное решение", – говорится в сообщении.

Вчера в Киеве Джонсон сказал, что Путин держит оружие у виска Украины и сейчас очень важно стоять плечо к плечу с Украиной.

Великобритания, Польша и Украина создали новый союз.

Сегодня стало известно, что Великобритания, в дополнение к £88 млн в поддержку энергонезависимости Украины от России и стабильное управление (stable governance) в стране, выделит еще около £2 млрд на инфраструктурные и энергетические проекты..

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Наталия Медведева

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