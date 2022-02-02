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Джонсон сказал Путину: Вторжение в Украину будет трагической ошибкой

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 20:32
Джонсон сказал Путину: Вторжение в Украину будет трагической ошибкой - Фото
Борис Джонсон (фото - EPA)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал президенту России Владимиру Путину, что любое вторжение в Украину будет трагической ошибкой. Об этом Джонсон сказал во время телефонного разговора, говорится в сообщении офиса премьер-министра Британии.

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Как отмечается, премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной.

Он подчеркнул необходимость найти путь вперед, который уважал бы как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону.

Премьер-министр подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины было бы трагической ошибкой.

Премьер-министр подчеркнул, что в соответствии с политикой открытых дверей НАТО все европейские демократии имеют право претендовать на членство в НАТО. Это право в полной мере распространяется на Украину. Он также подтвердил, что НАТО является оборонительным альянсом.

"Лидеры согласились, что обострение не отвечает ничьим интересам. Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость включения Украины в переговоры", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Джонсон и Путин приветствовали переговоры между Великобританией и Россией по ряду важных вопросов, включая изменение климата, ситуацию в Афганистане и ядерную сделку с Ираном.

"Они согласились применить этот дух диалога к нынешней напряженности, чтобы найти мирное решение", – говорится в сообщении.

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Наталия Медведева
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Великобритания владимир путин Борис Джонсон эскалация вторжение
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