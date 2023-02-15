Боррель: Мягко говоря, наивно просить прекратить военную помощь Украине "ради мира"

Ради достижения мира необходимо усилить военную помощь Украине, а не прекращать ее. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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"Для достижения мира мы должны продолжать поддерживать Украину в военном отношении больше, чем сейчас, – сказал Боррель. – Чтобы завоевать мир, нужно сначала выиграть войну".

Он подчеркнул, что необходимо использовать два пути для прекращения войны – поддерживать Украину оружием и прилагать дипломатические усилия. Эти пути не противоречат друг другу.

"Это не две альтернативные или противоречащие друг другу вещи, вы должны делать обе вещи одновременно", – сказал Боррель.

Глава дипломатии Евросоюза сообщил, что скоро попросит генсека ООН Антониу Гутерриша начать, если он может и хочет, процесс посредничества, диалога с Россией.

Боррель добавил, что до сих пор все, кто разговаривал с Путиным, терпели неудачу и возвращались с сообщением, что россияне хотят продолжать эту войну, пока не достигнут своих военных целей.

"Чрезвычайно наивно просить прекратить военную помощь Украине, чтобы война могла быть короче, а мир мог быть построен быстрее. И я говорю наивно, чтобы не использовать более сильное слово", – подчеркнул Боррель.

Он заявил, что если Запад перестанет поддерживать Украину в военном отношении, то мир, который будет достигнут, не будет миром.

"Это будет победа России, которая станет чрезвычайной угрозой нашей безопасности", – заявил Боррель.

6 февраля Гутерриш, говоря о войне в Украине, выразил опасение, что мир вступает в "более широкую войну".

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Наталія Медведєва

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