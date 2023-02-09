Китай призвал Евросоюз "прекратить призывы к полной победе Украины"
Представитель Китая при Евросоюзе Фу Цун поставил под сомнение намерение Запада помочь Украине добиться "полной победы". Об этом сообщает Politico.
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На мероприятии Центра европейской политики в Брюсселе Фу Цун заявил, что Китай "весьма обеспокоен возможной эскалацией конфликта". Он также подчеркнул, что в Пекине не верят, что передача оружия Украине эффективно решит проблему вторжения России.
"Мы очень обеспокоены тем, что говорится о полной победе на поле боя. Мы считаем, что правильное место будет за столом переговоров", – сказал Фу Цун.
Он также раскритиковал позицию Евросоюза по отношению к Тайваню. Посол считает, что, защищая Тайвань, Евросоюз "провоцирует сепаратизм". Фу Цун заявил, что в случае подписания инвестиционного соглашения между ЕС и Тайванем, которое находится в процессе подготовки, отношения между Евросоюзом и Пекином значительно ухудшатся.
Издание указывает, что высказывания Фу Цуна прозвучали на фоне подготовки визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву.
- Недавно Си Цзиньпин провел переговоры в режиме видеосвязи с Путиным, где снова заявил о "конструктивной" позиции Пекина "за мир".
- Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.
- Вероятность войны НАТО и России очень высока, также возможен конфликт между Китаем и США, заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа.
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