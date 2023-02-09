Китай призвал Евросоюз "прекратить призывы к полной победе Украины"

Представитель Китая при Евросоюзе Фу Цун поставил под сомнение намерение Запада помочь Украине добиться "полной победы". Об этом сообщает Politico.

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На мероприятии Центра европейской политики в Брюсселе Фу Цун заявил, что Китай "весьма обеспокоен возможной эскалацией конфликта". Он также подчеркнул, что в Пекине не верят, что передача оружия Украине эффективно решит проблему вторжения России.

"Мы очень обеспокоены тем, что говорится о полной победе на поле боя. Мы считаем, что правильное место будет за столом переговоров", – сказал Фу Цун.

Он также раскритиковал позицию Евросоюза по отношению к Тайваню. Посол считает, что, защищая Тайвань, Евросоюз "провоцирует сепаратизм". Фу Цун заявил, что в случае подписания инвестиционного соглашения между ЕС и Тайванем, которое находится в процессе подготовки, отношения между Евросоюзом и Пекином значительно ухудшатся.

Издание указывает, что высказывания Фу Цуна прозвучали на фоне подготовки визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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Сергій Бережний

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