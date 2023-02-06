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Генсек ООН опасается, что мир осознанно движется к более масштабной войне

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 19:18
Генсек ООН опасается, что мир осознанно движется к более масштабной войне - Фото
Антониу Гутерриш (Скриншот видео)

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, говоря о войне в Украине, выразил опасение, что мир вступает в "более широкую войну". Об этом Гутерриш сказал во время выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН, которой он представил свои приоритеты на 2023 год.

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Генсек ООН заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину причинило невыразимые страдания украинскому народу с глубокими глобальными последствиями.

"Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти", — сказал Гутерриш. – Я боюсь, что мир не против своей воли скатывается в более масштабную войну. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами".

  • 20 декабря 2022 года США выразили сожаления, что ООН поддалась угрозам РФ и не расследует нормально поставки иранских дронов.
  • 5 января Reuters сообщил, что генсек ООН распустил группу по расследованию убийства военнопленных в Еленовке.
  • 14 января МИД заявил, что Зеленский может приехать в ООН накануне 24 февраля, но все зависит от наступления РФ.
Наталія Медведєва
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Антониу Гутерриш война
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