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Зеленский может приехать в ООН перед 24 февраля, но все зависит от наступления РФ — МИД

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 14:54
Зеленский может приехать в ООН перед 24 февраля, но все зависит от наступления РФ — МИД - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский может лично приехать в ООН накануне 24 февраля, однако все будет зависеть от ситуации на фронте. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в интервью агентству Associated Press.

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По ее словам, Зеленский хочет выступить на заседании Генеральной ассамблеи ООН накануне первой годовщины начала полномасштабной войны РФ против Украины, если ему позволит ситуация с безопасностью, — она сослалась на предостережения украинской разведки о том, что россияне готовят новое масштабное наступление на февраль. 

Джапарова отметила, что Украина хочет, чтобы ассамблея приняла украинскую формулу мира из 10 пунктов. Дипломат заявила, что саммит мира, который Украина хочет провести под эгидой генсека ООН Антониу Гутерриша, станет площадкой для обсуждения всех вопросов о войне, однако будет означать не переговоры с Россией, а формирование дискурса. 

"Это не означает, что Украина, приняв резолюцию или проведя саммит, готова подписать мирное соглашение или перемирие. Это означает, что только после резолюции или саммита могут быть начаты переговоры о мире или соглашение о мире", — сказала она. 

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Генассамблея уже запланировала дебаты на высоком уровне о войне на 23 февраля, за которыми последует министерское заседание Совета безопасности 24 февраля.

Кислица выразил сомнение в том, что российский диктатор Владимир Путин разрешит кому-либо присутствовать на саммите в ООН, так как это не соответствует его плану, согласно которому Украина и союзники должны признать оккупацию территорий. 

Читайте также: Небензя в ООН заявил, что РФ "готова" к переговорам. Кислица: Демагогия подобна водорослям 

Дмитро Гриниченко
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Сергей Кислица Антониу Гутерриш Владимир Зеленский ООН война переговоры с россией эмине джапарова
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