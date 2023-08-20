Боррель о России и Путине: Экономический карлик, бензоколонка с ядерной бомбой

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais охарактеризовал Россию как "экономического карлика", не имеющего такого веса в мире, как Китай. Он также заявил, что российский диктатор Владимир Путин потерпел неудачу в ведении войны против Украины.

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"Китай не Россия. Китай – настоящий геополитический игрок, а Россия – экономический карлик, она как заправочная станция, владелец которой имеет атомную бомбу", – сказал Боррель.

По его словам, Россия по военной перспективе потерпела неудачу, поскольку первоначальное намерение Путина провести быстрый блицкриг в Украине сменилось позицией обороны, в которой сейчас в основном находятся российские войска.

По убеждению Борреля, российский диктатор допустил множество ошибок.

Европа практически полностью сократила свою зависимость от российского газа, и после инцидента, связанного с мятежом Пригожина, стало очевидно, что Путин потерял монопольное право на применение силы внутри страны, пояснил Боррель.

"Путин собирается пожертвовать своим народом и своей армией ради своего личного и политического выживания, и поэтому так трудно вести мирные переговоры", – сказал глава евродипломатии.

16 августа 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение России в Украину уже обернулось для Путина стратегическим провалом, и продолжать эту агрессию – бесполезно.

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