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Блинкен: Вторжение Путина в Украину – стратегический провал, продолжать бесполезно

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 11:37
Блинкен: Вторжение Путина в Украину – стратегический провал, продолжать бесполезно - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину уже обернулось для него стратегическим провалом, продолжать агрессию бесполезно. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"На следующей неделе мы будем отмечать полтора года полномасштабного вторжения России — полтора года бомбардировок украинских школ и больниц, использования в качестве оружия продовольствия и топлива, убийств и ранений тысяч украинцев и даже похищения украинских детей. Столько же времени народ Украины демонстрировал выдающееся мужество и стойкость", – сказал Блинкен. 

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и десятки других стран будут продолжать поддерживать украинцев до тех пор, пока в Украине не будет установлен справедливый и прочный мир.

Госсекретарь США отметил, что украинцы, с помощью усилий и ресурсов союзников и партнеров по всему миру смогли отстоять основные принципы — суверенитет, территориальную целостность, независимость.

"Они добились того, что вторжение России останется стратегическим провалом", – заявил Блинкен.

Он сообщил, что Госдеп работает с украинскими партнерами над долгосрочными обязательствами в области безопасности, чтобы помочь Украине сдерживать и, при необходимости, защищаться от будущей российской агрессии.

"Украина должна четко понимать непреходящую природу нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые возьмут на себя аналогичные обязательства по отношению к Украине. Президент Путин должен ясно понимать бесполезность продолжения своей агрессии", – заявил госсекретарь США.

  • 12 июля 2023 года по итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.
  • В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.

Читайте также: Путин не переживет Украину с гарантиями безопасности от союзников – Блинкен

Наталья Медведева
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