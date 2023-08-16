RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Блінкен: Вторгнення Путіна в Україну – стратегічний провал, продовжувати марно

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 11:37
Блінкен: Вторгнення Путіна в Україну – стратегічний провал, продовжувати марно - Фото
Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Вторгнення країни російського диктатора Володимира Путіна в Україну вже "обернулося для нього стратегічним провалом", продовжувати агресію "марно". Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Наступного тижня ми відзначатимемо півтора року повномасштабного вторгнення Росії — півтора року бомбардувань українських шкіл і лікарень, використання як зброї продовольства і палива, вбивств і поранень тисяч українців і навіть викрадення українських дітей. Стільки ж часу народ України демонстрував видатну мужність і стійкість", – сказав Блінкен. 

Він наголосив, що Сполучені Штати та десятки інших країн продовжуватимуть підтримувати українців "доти, доки в Україні не буде встановлено справедливий та міцний мир".

Читайте також: Чиновник з НАТО заявив: Для вступу Україна могла б поступитися територією. На Банковій відповіли

Держсекретар США зазначив, що українці, за допомогою зусиль та ресурсів союзників і партнерів в усьому світі, змогли відстояти основні принципи — суверенітет, територіальну цілісність, незалежність.

"Вони досягли того, що вторгнення Росії залишиться її стратегічним провалом", – заявив Блінкен.

Він повідомив, що Держдеп працює з українськими партнерами над довгостроковими зобов'язаннями у сфері безпеки, щоб допомогти Україні стримувати та, за необхідності, захищатися від майбутньої російської агресії.

"Україна має чітко розуміти неминучу природу нашої підтримки та підтримки багатьох інших країн, які візьмуть на себе аналогічні зобов'язання щодо України. Президент Путін повинен чітко розуміти марність продовження своєї агресії", – заявив держсекретар США.

  • 12 липня 2023 року за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України в НАТО.
  • В ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

Читайте також: Путін не переживе Україну з гарантіями безпеки від союзників – Блінкен

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаволодимир путінентоні блінкенгарантії безпеки
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 