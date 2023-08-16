Блінкен: Вторгнення Путіна в Україну – стратегічний провал, продовжувати марно

Вторгнення країни російського диктатора Володимира Путіна в Україну вже "обернулося для нього стратегічним провалом", продовжувати агресію "марно". Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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"Наступного тижня ми відзначатимемо півтора року повномасштабного вторгнення Росії — півтора року бомбардувань українських шкіл і лікарень, використання як зброї продовольства і палива, вбивств і поранень тисяч українців і навіть викрадення українських дітей. Стільки ж часу народ України демонстрував видатну мужність і стійкість", – сказав Блінкен.

Він наголосив, що Сполучені Штати та десятки інших країн продовжуватимуть підтримувати українців "доти, доки в Україні не буде встановлено справедливий та міцний мир".

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Держсекретар США зазначив, що українці, за допомогою зусиль та ресурсів союзників і партнерів в усьому світі, змогли відстояти основні принципи — суверенітет, територіальну цілісність, незалежність.

"Вони досягли того, що вторгнення Росії залишиться її стратегічним провалом", – заявив Блінкен.

Він повідомив, що Держдеп працює з українськими партнерами над довгостроковими зобов'язаннями у сфері безпеки, щоб допомогти Україні стримувати та, за необхідності, захищатися від майбутньої російської агресії.

"Україна має чітко розуміти неминучу природу нашої підтримки та підтримки багатьох інших країн, які візьмуть на себе аналогічні зобов'язання щодо України. Президент Путін повинен чітко розуміти марність продовження своєї агресії", – заявив держсекретар США.

12 липня 2023 року за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України в НАТО.

В ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

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