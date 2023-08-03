Россия стремится создать новые зависимости с помощью дешевого зерна – Боррель

Европейский Союз предупредил развивающиеся страны, что Россия предлагает дешевое зерно, чтобы создать новые зависимости, усугубляя экономическую уязвимость и глобальную продовольственную нестабильность. Об этом говорится в письме, которое глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель написал развивающимся странам и государствам G20, передает Reuters.

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Боррель обратился к развивающимся странам и государствам G20, чтобы призвать их выступить "четким и единым голосом" и подтолкнуть Москву вернуться к зерновому соглашению.

"В то время как мир столкнулся с перебоями в поставках и повышением цен, Россия обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую она сама и создала", — написал Боррель.

Он назвал такую политику России циничной.

"Это циничная политика преднамеренного использования продуктов питания в качестве оружия для создания новых зависимостей путем усугубления экономической уязвимости и глобального отсутствия продовольственной безопасности", – добавил глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Он подчеркнул, что ЕС приложил все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран.

"Никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет", – написал Боррель.

Он добавил, что ЕС продолжит поддерживать усилия Организации Объединенных Наций и Турции по возрождению Черноморского зернового коридора.

17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. Она сообщила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты. В тот же день Зеленский предложил ООН и Турции продолжить работу коридора без России.

29 июля президент ЮАР призвал Путина вернуться к зерновому соглашению, а не предлагать странам Африки зерно "в подарок".

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