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Росія прагне створити нові залежності за допомогою дешевого зерна – Боррель

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 06:30
Росія прагне створити нові залежності за допомогою дешевого зерна – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Європейський Союз попередив країни, що розвиваються, що Росія пропонує дешеве зерно, щоб створити нові залежності, посилюючи економічну вразливість та глобальну продовольчу нестабільність. Про це йдеться в листі, який глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель написав країнам, що розвиваються, й державам G20, передає Reuters.

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Боррель звернувся до країн, що розвиваються, й держав G20, щоб закликати їх виступити "чітким і єдиним голосом" та підштовхнути Москву повернутися до зернової угоди.

"У той час як світ зіткнувся з перебоями в постачаннях й підвищенням цін, Росія звертається до вразливих країн з двосторонніми пропозиціями про постачання зерна за зниженими цінами, вдаючи, що вирішує проблему, яку вона сама й створила", – написав Боррель.

Він назвав таку політику Росії цинічною.

"Це цинічна політика навмисного використання харчових продуктів як зброї для створення нових залежностей шляхом посилення економічної вразливості та глобальної відсутності продовольчої безпеки", – додав глава зовнішньополітичного відомства ЄС.

Він наголосив, що ЄС доклав усіх зусиль, щоб санкції не вплинули на продовольчу безпеку третіх країн.

"Жодних санкцій щодо російського експорту харчових продуктів та добрив до третіх країн немає", – написав Боррель.

Він додав, що ЄС продовжуватиме підтримувати зусилля Організації Об'єднаних Націй та Туреччини щодо відродження Чорноморського зернового коридору.

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Наталія Медведєва
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