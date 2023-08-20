Боррель про Росію та Путіна: Економічний карлик, бензоколонка з ядерною бомбою

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель в інтерв'ю іспанській газеті El Pais схарактеризував Росію як "економічного карлика", який не має такої ваги у світі, як Китай. Він також заявив, що російський диктатор Володимир Путін зазнав невдачі у веденні війни проти України.

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"Китай не Росія. Китай – справжній геополітичний гравець, а Росія – економічний карлик, вона як заправна станція, власник якої має атомну бомбу", – сказав Боррель.

За його словами, Росія з військової перспективи зазнала невдачі, оскільки початковий намір Путіна провести швидкий бліцкриг в Україні змінився позицією оборони, в якій зараз здебільшого перебувають російські війська.

На переконання Борреля, російський диктатор припустився безлічі помилок.

Європа практично повністю скоротила свою залежність від російського газу, і після інциденту, пов'язаного з заколотом Пригожина, стало очевидним, що Путін втратив монопольне право на застосування сили всередині країни, пояснив Боррель.

"Путін збирається пожертвувати своїм народом та своєю армією заради свого особистого та політичного виживання, і саме тому так важко вести мирні переговори", – сказав глава євродипломатії.

16 серпня 2023 року держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вторгнення Росії в Україну вже обернулося для Путіна стратегічним провалом, і продовжувати цю агресію – марно.

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