Боррель: Россия усилила информационные операции против ЕС перед выборами в Европарламент

Кампании, которые спонсирует РФ, направлены на то, чтобы наводнить информационное пространство ЕС лживым контентом, отметил Жозеп Боррель

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Россия усилила информационные операции против Европейского Союза перед выборами в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По его словам, после начала российской войны против Украины недружественные иностранные игроки, в частности РФ, ужесточили операции по информационным манипуляциям по всей Европе и за ее пределами.

"Эти операции являются частью более широких гибридных и кибернетических атак, которые зарубежные государства, и особенно Россия, применяют против нас и наших партнеров", – заявил Боррель.

Он напомнил, что с 6 по 9 июня жители стран Европы будут выбирать новый состав Европарламента, определяющий дальнейшее развитие ЕС, главные направления внутренней и внешней политики, а также пути преодоления вызовов. Глава дипломатии отметил, что в преддверии выборов количество информационных манипуляций со стороны РФ значительно возросло.

"Государственные информационные кампании, которые спонсирует Россия, направлены на то, чтобы наводнить информационное пространство ЕС лживым контентом, и это представляет угрозу для проведения наших демократических дебатов, особенно во времена выборов", — подчеркнул он.

Боррель утверждает, что прокремлевские платформы пытаются не только загрязнить информационную среду внутри ЕС, но и запятнать его репутацию по всему миру, в частности на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке и Азии.

В то же время, по его словам, у Брюсселя есть необходимые ресурсы для эффективного противодействия иностранному влиянию, особенно во время выборов в Европарламент. Также он подчеркнул, что европейские граждане на личном уровне должны сохранять бдительность, чтобы не стать жертвой внешних информационных манипуляций.

29 марта издание Голос Америки писало, что чешская контрразведка разоблачила в ЕС сеть, которая платила местным депутатам за освещение российской пропаганды; за ней стоял экс-лидер запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктор Медведчук.

31 марта собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что разоблачить сеть удалось благодаря Службе безопасности Украины.

Читайте также: В Бельгии прокуратура расследует возможное вмешательство России в европейскую политику