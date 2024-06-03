Боррель заявив, що Росія посилила інформаційні операції проти ЄС перед виборами до Європарламенту

Кампанії за спонсорства РФ спрямовані на те, щоб наводнити інформаційний простір ЄС неправдивим контентом, зазначив Жозеп Боррель

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Росія посилила інформаційні операції проти Європейського Союзу перед виборами до Європарламенту, які відбудуться з 6 по 9 червня. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

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За його словами, після початку російської війни проти України недружні іноземні гравці, зокрема РФ, посилили операції з інформаційних маніпуляцій у всій Європі та за її межами.

"Ці операції є частиною ширших гібридних та кібернетичних атак, які закордонні держави, і особливо Росія, застосовують проти нас і наших партнерів", – заявив Боррель.

Він нагадав, що з 6 до 9 червня жителі країн Європи обиратимуть новий склад Європарламенту, який визначатиме подальший розвиток ЄС, головні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики, а також шляхи подолання викликів. Глава дипломатії зазначив, що напередодні виборів кількість інформаційних маніпуляцій з боку РФ значно зросла.

"Державні інформаційні кампанії за спонсорства Росії спрямовані на те, щоб наводнити інформаційний простір ЄС неправдивим контентом, і це є загрозою для проведення наших демократичних дебатів, особливо у часи виборів", – наголосив він.

Боррель стверджує, що прокремлівські платформи намагаються не тільки забруднити інформаційне середовище всередині ЄС, а й заплямувати його репутацію в усьому світі, зокрема на Близькому Сході, в Латинській Америці, Африці та Азії.

Водночас, за його словами, у Брюсселя є необхідні ресурси для ефективної протидії шкідливим іноземним впливам, особливо під час виборів до Європарламенту. Також він наголосив, що європейські громадяни на особистому рівні мають зберігати пильність, щоб не стати жертвою зовнішніх інформаційних маніпуляцій.

29 березня видання Голос Америки писало, що чеська контррозвідка викрила у ЄС мережу, яка платила місцевим депутатам за висвітлення російської пропаганди; за нею стояв екслідер забороненої в Україні ОПЗЖ Віктор Медведчук.

31 березня співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що викрити мережу вдалося завдяки Службі безпеки України.

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