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Боррель заверил: ЕС введет санкции против России в течение 24 часов – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 17:03
Боррель заверил: ЕС введет санкции против России в течение 24 часов – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA-EFE/SOPHIA SHOVIKOVA)

Европейский Союз введет мощные санкции против России в течение 24 часов. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении.

"Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что санкции новые, мощные, болезненные санкции Евросоюза против России будут введены в течение ближайших 24 часов", – сказал Кулеба.

Санкции США также будут введены в ближайшее время.

Глава МИД сообщил, что находится на пути в Украину из США – сейчас в аэропорту пересадки.

Кулеба заявил, что уже почти 50 стран четко обвинили Россию в агрессии, их количество будет расти.

Наталия Медведева
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дмитрий кулеба санкции ес
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