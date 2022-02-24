Боррель заверил: ЕС введет санкции против России в течение 24 часов – Кулеба
24.02.2022, 17:03
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA-EFE/SOPHIA SHOVIKOVA)
Европейский Союз введет мощные санкции против России в течение 24 часов. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении.
"Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что санкции новые, мощные, болезненные санкции Евросоюза против России будут введены в течение ближайших 24 часов", – сказал Кулеба.
Санкции США также будут введены в ближайшее время.
Глава МИД сообщил, что находится на пути в Украину из США – сейчас в аэропорту пересадки.
Кулеба заявил, что уже почти 50 стран четко обвинили Россию в агрессии, их количество будет расти.
- Сегодня, в 5 утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.
- Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.
- Украина разорвала дипотношения с РФ.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии