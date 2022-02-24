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Бой в Гостомеле. Нацгвардия ударила по аэропорту артиллерией, чтобы остановить десант

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 17:49
Бой в Гостомеле. Нацгвардия ударила по аэропорту артиллерией, чтобы остановить десант - Фото
Иллюстративное фото: Алексей Павлюк/пресс-служба НГУ

Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины дала бой российским захватчикам в Гостомеле. Гвардейцы сбили три вертолета из 34-х. В то же время работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты, сообщает пресс-служба НГУ.

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"Воины НГУ были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются. По результату боя гвардейцам удалось сохранить максимум личного состава", – сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина
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