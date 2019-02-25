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25.02.2019, 21:05

БПП выдвинула ультиматум Авакову по обвинениям в покупке голосов

БПП выдвинула ультиматум Авакову по обвинениям в покупке голосов - Фото
Артур Герасимов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Артур Герасимов заявил, что, согласно Конституции и законам Украины, "арбитром выборов" не может быть МВД, а только ЦИК

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Фракция БПП не будет голосовать ни по одному законопроекту, кроме касающихся сферы национальной безопасности и обороны, пока глава МВД Арсен Аваков не опровергнет или не подтвердит доказательствами обвинения в адрес БПП в подкупе избирателей. Об этом заявил глава БПП Артур Герасимов после заседания фракции, сообщает пресс-служба политсилы.

"На днях был обнародован ряд заявлений министра МВД относительно того, что якобы представители нашей фракции причастны к покупке голосов", - напомнил Герасимов.

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Ранее фракция требовала от Авакова опровержения информации о якобы подкупе избирателей депутатом от БПП Сергеем Березенко.

"Пока не будут опровергнуты эти политически ангажированные заявления или не будут предоставлены доказательства, наша фракция завтра не будет голосовать ни за один вопрос, кроме всех законопроектов, касающихся сферы национальной безопасности и обороны", - сказал глава фракции БПП.

Герасимов также заявил, что, согласно Конституции и законам Украины, "арбитром выборов" не может быть МВД, а только Центральная избирательная комиссия.

В то же время депутат Народного фронта Антон Геращенко написал в Facebook, что причина заявления БПП в нежелании голосовать за законопроект авторства Авакова №8270 об ужесточении ответственности за нарушения на выборах, в частности за подкуп избирателей.

Ранее Аваков заявлял, что полиция опросила граждан и открыла дело о возможной раздаче денег избирателям в офисе Березенко.

В БПП потребовали от главы МВД опровергнуть это обвинение или предъявить доказательства.

После этого Аваков заявил, что на Березенко как "организатора схем", якобы используемых в предвыборной кампании, написали заявления как минимум два кандидата в президентыМВД, по словам министра, не может на это не реагировать.

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Теги: Артур Герасимов, Сергей Березенко, БПП, выборы, арсен аваков
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