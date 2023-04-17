Британия для сдерживания Китая может разместить в Азии новейший военный корабль – Times

Великобритания для противостояния угрозе Китая может разместить крупный военный корабль в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает The Times.

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По планам, судно британских ВМС будет базироваться в Азии постоянно. Таким образом удастся укрепить морские силы союзников в регионе, надеются в Лондоне.

Сейчас, как пишет газета, ведутся дискуссии о постоянном размещении по крайней мере одного фрегата Type-31.

Фрегаты Type-31 – суда, предназначенные для Королевского военно-морского флота. Их длина – около 140 метров, скорость – до 26 узлов, дальность плавания оценивается в 9 000 миль, автономность – 28 дней.

В марте 2023 года стало известно, что лидеры США, Великобритании и Австралии договорились построить новый флот атомных подлодок в рамках программы AUKUS.Тогда же информировалось, что Британия помогает Тайваню с созданием флота подлодок. В свою очередь Китай выразил недовольство.

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Олег Васьків

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