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Министр обороны Британии: Мир под угрозой — кроме Украины есть Китай и радикальный ислам

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 12:23
Министр обороны Британии: Мир под угрозой — кроме Украины есть Китай и радикальный ислам - Фото
Бен Уоллес (Фото: EPA)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что мир находится на траектории большой угрозы. Об этом он сообщил в интервью BBC.

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По его словам, мир стал намного более опасным и нестабильным, а угроза распространяется не только в контексте войны России против Украины. 

"Мы видим более напористый Китай. Мы видим более напористую "Аль-Каиду", группу "Аш-Шабааб" в Восточной Африке. Радикализация и исламистский экстремизм распространяются по Африке довольно быстро и широко в настоящее время", — сказал Уоллес.

Он отметил, что таким образом, мир находится на траектории большей угрозы.

"Война в Украине продемонстрировала цену опустошения оборонных бюджетов по всей Европе после окончания холодной войны", — резюмировал министр.

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Дмитро Гриниченко
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Великобритания Китай война терроризм Бен Уоллес
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