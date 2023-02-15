Министр обороны Британии: Мир под угрозой — кроме Украины есть Китай и радикальный ислам

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что мир находится на траектории большой угрозы. Об этом он сообщил в интервью BBC.

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По его словам, мир стал намного более опасным и нестабильным, а угроза распространяется не только в контексте войны России против Украины.

"Мы видим более напористый Китай. Мы видим более напористую "Аль-Каиду", группу "Аш-Шабааб" в Восточной Африке. Радикализация и исламистский экстремизм распространяются по Африке довольно быстро и широко в настоящее время", — сказал Уоллес.

Он отметил, что таким образом, мир находится на траектории большей угрозы.

"Война в Украине продемонстрировала цену опустошения оборонных бюджетов по всей Европе после окончания холодной войны", — резюмировал министр.

9 февраля 2023 года Уоллес заявил, что Украине не следует ожидать быстрой передачи западных истребителей.

15 февраля он сказал, что Британия учит украинских солдат воевать по западной модели.

В настоящее время 97% российской армии привлечены к войне против Украины, сказал Уоллес.

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Дмитро Гриниченко

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