Министр обороны Британии: Мир под угрозой — кроме Украины есть Китай и радикальный ислам
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что мир находится на траектории большой угрозы. Об этом он сообщил в интервью BBC.
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По его словам, мир стал намного более опасным и нестабильным, а угроза распространяется не только в контексте войны России против Украины.
"Мы видим более напористый Китай. Мы видим более напористую "Аль-Каиду", группу "Аш-Шабааб" в Восточной Африке. Радикализация и исламистский экстремизм распространяются по Африке довольно быстро и широко в настоящее время", — сказал Уоллес.
Он отметил, что таким образом, мир находится на траектории большей угрозы.
"Война в Украине продемонстрировала цену опустошения оборонных бюджетов по всей Европе после окончания холодной войны", — резюмировал министр.
- 9 февраля 2023 года Уоллес заявил, что Украине не следует ожидать быстрой передачи западных истребителей.
- 15 февраля он сказал, что Британия учит украинских солдат воевать по западной модели.
- В настоящее время 97% российской армии привлечены к войне против Украины, сказал Уоллес.
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