Блинкен: Мы пытаемся ладить с Китаем, а они запускают шпионы над США — это безответственно

США хотят наладить отношения с КНР, тогда как Пекин запускает аэростат-разведчик над территорией страны, нарушая международное право. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью National Public Radio.

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По его словам, запуск аэростата-разведчика над территорией США со стороны Китая является безответственным актом и нарушением международного права.

Он отметил, что поедет с визитом в КНР, когда Пекин продемонстрирует, что "хочет вести себя ответственно".

Блинкен отверг заявление КНР о том, что США также якобы запускали воздушные шары-шпионы над территорией Китая более десяти раз.

"Мы стремимся ответственно управлять конкуренцией между США и Китаем и надеемся, что Пекин сделает то же самое. Этот конкретный поступок — запуск аэростата-наблюдателя над сердцем Соединенных Штатов — был безответственным актом и нарушением нашего суверенитета", — сказал госсекретарь.

Дипломат заявил, что инцидент не умаляет стремления США наладить взаимодействие с КНР.

"Отчасти это и было целью поездки, которую я собирался предпринять, но в контексте аэростата-наблюдателя это были неподходящие условия для продолжения поездки", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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