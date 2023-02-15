Блинкен: Мы пытаемся ладить с Китаем, а они запускают шпионы над США — это безответственно
США хотят наладить отношения с КНР, тогда как Пекин запускает аэростат-разведчик над территорией страны, нарушая международное право. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью National Public Radio.
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По его словам, запуск аэростата-разведчика над территорией США со стороны Китая является безответственным актом и нарушением международного права.
Он отметил, что поедет с визитом в КНР, когда Пекин продемонстрирует, что "хочет вести себя ответственно".
Блинкен отверг заявление КНР о том, что США также якобы запускали воздушные шары-шпионы над территорией Китая более десяти раз.
"Мы стремимся ответственно управлять конкуренцией между США и Китаем и надеемся, что Пекин сделает то же самое. Этот конкретный поступок — запуск аэростата-наблюдателя над сердцем Соединенных Штатов — был безответственным актом и нарушением нашего суверенитета", — сказал госсекретарь.
Дипломат заявил, что инцидент не умаляет стремления США наладить взаимодействие с КНР.
"Отчасти это и было целью поездки, которую я собирался предпринять, но в контексте аэростата-наблюдателя это были неподходящие условия для продолжения поездки", — резюмировал он.
- 3 февраля 2023 года Пентагон сообщил, что несколько дней назад обнаружил китайский разведчик-аэростат высоко над США. Тогда же появился его снимок.
- 4 февраля F-22 ВВС США сбил аэростат. Обломки возвращать Китаю не собираются. Шар был оборудован для перехвата данных разведки.
- 10 февраля Белый дом сообщил, что США сбили неопознанный "высотный объект" над Аляской.
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