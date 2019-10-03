Британия приветствовала согласование формулы Штаймайера

Кристофер Пинчер (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)

Министр Великобритании по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер назвал согласование формулы Штайнмайера "обнадеживающим шагом". Об этом сообщает Deutsche Welle.

Пинчер подчеркнул, что Лондон поддерживает требования Украины по соблюдению ряда условий проведения местных выборов в Донбассе. "К ним относятся всеобъемлющее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей за выборами и СМИ", - уточнил Пинчер.

Он считает, что теперь Россия должна сыграть свою роль для прекращения конфликта, перестать поддерживать террористов, выполняя свои обязательства по минским соглашениям.

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

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