Британия не планирует отправку военных кораблей в Черное море для охраны экспорта зерна
У Великобритании нет сейчас планов отправлять военные корабли в Черное море. Об этом заявил представитель британского правительства, сообщает The Guardian.
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"Наглая путинская блокада Одессы не дает продовольствию попасть к людям, которые в нем нуждаются. Мы продолжаем интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти пути для возобновления экспорта зерна из Украины", – сказал чиновник.
В то же время он подчеркнул, что у Великобритании "в настоящее время нет планов по размещению военных кораблей в Черном море".
Ранее The Times сообщила, что Британия прорабатывает с союзниками возможность направить военные корабли в Черное море для обеспечения безопасного экспорта украинского зерна.
О планах помочь Украине обеспечить безопасный вывоз зерна заявлял также министр транспорта Великобритании Грант Шаппс. По его словам, блокада украинских портов привела к резкому повышению мировых цен на продовольственные товары, а потому меры по их разблокированию "абсолютно необходимы, иначе возможен сильный голод".
Шаппс также сказал, что у него была встреча с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, но отказался дать более подробную информацию об обсуждавшихся темах.
- 23 мая министр обороны США Ллойд Остин поблагодарил Данию, которая пообещала предоставить Украине противокорабельные ракеты высокой дальности Harpoon.
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