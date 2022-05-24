Британия не планирует отправку военных кораблей в Черное море для охраны экспорта зерна

У Великобритании нет сейчас планов отправлять военные корабли в Черное море. Об этом заявил представитель британского правительства, сообщает The Guardian.

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"Наглая путинская блокада Одессы не дает продовольствию попасть к людям, которые в нем нуждаются. Мы продолжаем интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти пути для возобновления экспорта зерна из Украины", – сказал чиновник.

В то же время он подчеркнул, что у Великобритании "в настоящее время нет планов по размещению военных кораблей в Черном море".

Ранее The Times сообщила, что Британия прорабатывает с союзниками возможность направить военные корабли в Черное море для обеспечения безопасного экспорта украинского зерна.

О планах помочь Украине обеспечить безопасный вывоз зерна заявлял также министр транспорта Великобритании Грант Шаппс. По его словам, блокада украинских портов привела к резкому повышению мировых цен на продовольственные товары, а потому меры по их разблокированию "абсолютно необходимы, иначе возможен сильный голод".

Шаппс также сказал, что у него была встреча с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, но отказался дать более подробную информацию об обсуждавшихся темах.

23 мая министр обороны США Ллойд Остин поблагодарил Данию, которая пообещала предоставить Украине противокорабельные ракеты высокой дальности Harpoon.

Сергей Бережной

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