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Британия не планирует отправку военных кораблей в Черное море для охраны экспорта зерна

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 15:38
Британия не планирует отправку военных кораблей в Черное море для охраны экспорта зерна - Фото
Иллюстративное фото (Depositphotos)

У Великобритании нет сейчас планов отправлять военные корабли в Черное море. Об этом заявил представитель британского правительства, сообщает The Guardian.

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"Наглая путинская блокада Одессы не дает продовольствию попасть к людям, которые в нем нуждаются. Мы продолжаем интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти пути для возобновления экспорта зерна из Украины", – сказал чиновник.

В то же время он подчеркнул, что у Великобритании "в настоящее время нет планов по размещению военных кораблей в Черном море".

Ранее The Times сообщила, что Британия прорабатывает с союзниками возможность направить военные корабли в Черное море для обеспечения безопасного экспорта украинского зерна. 

О планах помочь Украине обеспечить безопасный вывоз зерна заявлял также министр транспорта Великобритании Грант Шаппс. По его словам, блокада украинских портов привела к резкому повышению мировых цен на продовольственные товары, а потому меры по их разблокированию "абсолютно необходимы, иначе возможен сильный голод".

Шаппс также сказал, что у него была встреча с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, но отказался дать более подробную информацию об обсуждавшихся темах.

Сергей Бережной
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Великобритания черное море экспорт зерна блокада украинских портов
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