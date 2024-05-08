Британия решила выслать российского военного атташе
Великобритания высылает из страны военного атташе РФ за шпионаж в пользу Кремля, а также лишает статуса дипломатических помещений несколько объектов. Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли, передает британское издание The mirror.
Клеверли также объявил о закрытии нескольких дипломатических учреждений в Британии.
"Сегодня вместе с министром иностранных дел я объявляю пакет мер, чтобы дать понять России, что мы не будем терпеть столь очевидной эскалации", – заявил он.
Обращаясь к депутатам Палаты представителей, он заявил, что Британия выгонит российского атташе по вопросам обороны, "являющегося незаявленным офицером военной разведки".
"Мы лишим статуса дипломатических помещений несколько объектов собственности России в Великобритании, включая дом Seacox Heath House, недвижимость России в Сассексе и отдел торговли и обороны в Хайгейте, которые, по нашему мнению, использовались в разведывательных целях", – заявил Клеверли.
Он также сообщил, что Великобритания вводит новые ограничения на российские дипломатические визы, включая ограничение продолжительности пребывания российских дипломатов в стране.
- В начале мая в интервью Reuters министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное страной, для нанесения ударов по целям внутри России, так как Москва бьет по украинской территории.
- После этого в МИД РФ вызвали посла Великобритании – из-за слов Кемерона о праве Украины атаковать Россию британским оружием. Также в ведомстве Лаврова пригрозили ударами по "военным объектам Британии" в Украине.