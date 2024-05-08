Британия решила выслать российского военного атташе

Джеймс Клеверли (Фото - James Cleverly, Twitter)

Великобритания высылает из страны военного атташе РФ за шпионаж в пользу Кремля, а также лишает статуса дипломатических помещений несколько объектов. Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли, передает британское издание The mirror.

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Клеверли также объявил о закрытии нескольких дипломатических учреждений в Британии.

"Сегодня вместе с министром иностранных дел я объявляю пакет мер, чтобы дать понять России, что мы не будем терпеть столь очевидной эскалации", – заявил он.

Обращаясь к депутатам Палаты представителей, он заявил, что Британия выгонит российского атташе по вопросам обороны, "являющегося незаявленным офицером военной разведки".

"Мы лишим статуса дипломатических помещений несколько объектов собственности России в Великобритании, включая дом Seacox Heath House, недвижимость России в Сассексе и отдел торговли и обороны в Хайгейте, которые, по нашему мнению, использовались в разведывательных целях", – заявил Клеверли.

Он также сообщил, что Великобритания вводит новые ограничения на российские дипломатические визы, включая ограничение продолжительности пребывания российских дипломатов в стране.