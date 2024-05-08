Британія вирішила вислати російського військового аташе
Велика Британія висилає з країни військового аташе РФ за шпигунство на користь Кремля, а також позбавляє статусу дипломатичних приміщень кілька об'єктів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, передає британське видання The mirror.
Клеверлі також оголосив про закриття кількох дипломатичних установ у Британії.
"Сьогодні разом з міністром закордонних справ я оголошую пакет заходів, щоб дати зрозуміти Росії, що ми не терпітимемо такої очевидної ескалації", – заявив він.
Звертаючись до депутатів Палати представників, він заявив, що Британія вижене російського аташе з питань оборони, "який є незаявленим офіцером військової розвідки".
"Ми позбавимо статусу дипломатичних приміщень кілька об’єктів власності Росії у Великій Британії, зокрема будинок Seacox Heath House, нерухомість Росії в Сассексі й відділ торгівлі й оборони в Хайгейті, які, на нашу думку, використовувалися в розвідувальних цілях", – заявив Клеверлі.
Він також повідомив, що Британія вводить нові обмеження на російські дипломатичні візи, включно й обмеження тривалості перебування російських дипломатів у країні.
- На початку травня в інтерв'ю Reuters міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану країною, для завдання ударів по цілях усередині Росії, адже Москва б’є по українській території.
- Після цього у МЗС РФ викликали посла Великої Британії – через слова Кемерона про право України атакувати Росію британською зброєю. Також у відомстві Лаврова пригрозили ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні.