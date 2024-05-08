Британія вирішила вислати російського військового аташе

Також Лондон позбавляє статусу дипломатичних приміщень кілька об'єктів, що належать РФ

Джеймс Клеверлі (Фото - James Cleverly, Twitter)

Велика Британія висилає з країни військового аташе РФ за шпигунство на користь Кремля, а також позбавляє статусу дипломатичних приміщень кілька об'єктів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, передає британське видання The mirror.

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Клеверлі також оголосив про закриття кількох дипломатичних установ у Британії.

"Сьогодні разом з міністром закордонних справ я оголошую пакет заходів, щоб дати зрозуміти Росії, що ми не терпітимемо такої очевидної ескалації", – заявив він.

Звертаючись до депутатів Палати представників, він заявив, що Британія вижене російського аташе з питань оборони, "який є незаявленим офіцером військової розвідки".

"Ми позбавимо статусу дипломатичних приміщень кілька об’єктів власності Росії у Великій Британії, зокрема будинок Seacox Heath House, нерухомість Росії в Сассексі й відділ торгівлі й оборони в Хайгейті, які, на нашу думку, використовувалися в розвідувальних цілях", – заявив Клеверлі.

Він також повідомив, що Британія вводить нові обмеження на російські дипломатичні візи, включно й обмеження тривалості перебування російських дипломатів у країні.