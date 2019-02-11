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11.02.2019, 06:17

Британия: Россия должна заплатить за аннексию Крыма и Скрипалей

Британия: Россия должна заплатить за аннексию Крыма и Скрипалей - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Министр обороны Британии Гэвин считает, что "границы между миром и войной становятся размытыми"

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Россия должна заплатить за аннексию Крыма и отравление экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в своей речи 11 февраля в Лондоне намерен заявить министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, сообщает Reuters.

Согласно выдержкам из речи министра, которые есть в распоряжении пагентства, Уильямсон заявит, что после Brexit Великобритания и ее союзники должны быть готовы применять "жесткую силу" для защиты своих интересов перед противниками в лице России и Китая.

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"Границы между миром и войной становятся размытыми", - отмечается в тексте его речи.

Основными точками напряжения в отношениях с РФ Уильямсон считает аннексию Крыма, вмешательство РФ в последние президентские выборы в США и отравление нервно-паралитическим веществом Скрипалей в Солсбери.

"За подобные действия Россия должна заплатить", - планирует сказать глава Минобороны.

По его словам, стоимость невмешательства в ситуацию западных стран часто бывает "недопустимо высокой", и Запад не может игнорировать тех, кто нуждается в его помощи.

"Стратегия, которая заключается в том, чтобы говорить, вместо того чтобы действовать, может привести нас к тому, что нашу нацию будут воспринимать как "бумажного тигра", - говорится в речи.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дону Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

Осенью были обвинены якобы исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин (по легенде - Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде - Руслан Боширов). Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адресс российских агентов согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады. 

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Теги: аннексия Крыма, отравление скрипалей, Россия, гэвин уильямсон
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