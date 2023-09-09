Британия скоро может начать производить в Украине запчасти к гаубицам L119 для ВСУ
Британская оборонная компания BAE Systems может за несколько месяцев наладить в Украине выпуск запчастей для буксированных гаубиц L119 калибра 105 мм. Об этом заявил генеральный директор компании Чарльз Вудберн, цитирует его Financial Times.
По его словам, производство можно организовать на украинских мощностях "в течение нескольких месяцев".
Издание пишет, что это могло бы стать толчком для производства "более серьезного оружия" в перспективе, однако вопрос об открытии в Украине завода BAE Systems остается открытым.
31 августа президент Владимир Зеленский встретился с представителями оборонной компании в Киеве.
Глава государства отметил, что вооружение производства BAE Systems, в частности артиллерийские системы L119, M777, БМП и CV90, помогает приближать победу в противостоянии с российским агрессором и получает чрезвычайно одобрительные отзывы украинских военных.
В тот день было подписано соглашение о сотрудничестве по локализации производства вооружений британской компании между Министерством по стратегическим отраслям промышленности Украины и BAE Systems.
Также было подписано Рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, запасным частям и производству новых легких пушек L119 между Минобороны Украины и BAE Systems.
- 10 июля 2023 стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall намерен открыть завод оружия в Украине не позднее середины осени 2023 года.
- 22 августа украинская компания наладила совместное производство минометных мин калибра 120 мм с двумя странами-членами НАТО.
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