Британия скоро может начать производить в Украине запчасти к гаубицам L119 для ВСУ

Британская оборонная компания BAE Systems может за несколько месяцев наладить в Украине выпуск запчастей для буксированных гаубиц L119 калибра 105 мм. Об этом заявил генеральный директор компании Чарльз Вудберн, цитирует его Financial Times.

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По его словам, производство можно организовать на украинских мощностях "в течение нескольких месяцев".

Издание пишет, что это могло бы стать толчком для производства "более серьезного оружия" в перспективе, однако вопрос об открытии в Украине завода BAE Systems остается открытым.

31 августа президент Владимир Зеленский встретился с представителями оборонной компании в Киеве.

Глава государства отметил, что вооружение производства BAE Systems, в частности артиллерийские системы L119, M777, БМП и CV90, помогает приближать победу в противостоянии с российским агрессором и получает чрезвычайно одобрительные отзывы украинских военных.

В тот день было подписано соглашение о сотрудничестве по локализации производства вооружений британской компании между Министерством по стратегическим отраслям промышленности Украины и BAE Systems.

Также было подписано Рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, запасным частям и производству новых легких пушек L119 между Минобороны Украины и BAE Systems.

10 июля 2023 стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall намерен открыть завод оружия в Украине не позднее середины осени 2023 года.

22 августа украинская компания наладила совместное производство минометных мин калибра 120 мм с двумя странами-членами НАТО.

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