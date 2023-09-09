Британія скоро може почати виробляти в Україні запчастини до гаубиць L119 для ЗСУ

Британська оборонна компанія BAE Systems може за кілька місяців налагодити в Україні випуск запчастин для своїх буксируваних гаубиць L119 калібру 105 мм. Про це заявив генеральний директор компанії Чарльз Вудберн, цитує його Financial Times.

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За його словами, виробництво можна організувати на українських потужностях "протягом кількох місяців".

Видання пише, що це могло б стати поштовхом для виробництва "більш серйозної зброї" у перспективі, проте питання про відкриття в Україні заводу BAE Systems залишається відкритим.

31 серпня президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії у Києві.

Глава держави відзначив, що озброєння виробництва BAE Systems, зокрема артилерійські системи L119, M777, БМП та CV90, допомагає наближати перемогу в протистоянні з російським агресором та отримує надзвичайно схвальні відгуки українських військових.

Того дня було підписано угоду про співпрацю з локалізації виробництва озброєнь британської компанії між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та BAE Systems.

Також було підписано Рамкову угоду про співпрацю щодо ремонту, запасних частин та виробництва нових легких гармат L119 між Міноборони України та BAE Systems.

10 липня 2023 року стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall має намір відкрити завод зброї в Україні не пізніше середини осені 2023 року.

22 серпня українська компанія налагодила спільне виробництво мінометних мін калібру 120 мм з двома країнами-членами НАТО.

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